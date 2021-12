Tragedia a Biella: il questore Gianni Triolo si toglie la vita nel suo ufficio"

globalist

18 Dicembre 2021

Preroll

Un dramma al momento inspiegabile e sul quale sono già in corso accertamenti.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Tragedia in Questura a Biella. Questa mattina il questore Gianni Triolo si è tolto la vita in ufficio. Sulla notizia al momento c’è il massimo riserbo. Aveva assunto l’incarico nel febbraio 2020.

Middle placement Mobile

Sessant’anni, Triolo era arrivato a Biella con l’inizio della pandemia, al primo incarico da questore. In precedenza aveva lavorato molto in Liguria, a La Spezia, dirigendo l’anticrimine ed era stato poi vicario, ruolo che aveva ricoperto anche a Pisa. A La Spezia era rimasta la famiglia.

Dynamic 1

Per togliersi la vita Triolo ha usato la pistola d’ordinanza, a ritrovare il corpo è stata la donna delle pulizie. Il questore avrebbe lasciato un messaggio per spiegare il suo gesto di cui però non si conosce il contenuto.

Il dolore del sindaco di Biella

Dynamic 2

Sconvolto il sindaco di Biella Claudio Corradino: “Ho visto il questore ieri, al Comitato per la sicurezza e l’ordine pubblico, non riesco a credere a ciò che è accaduto. Ci siamo scambiati gli auguri, era una persona piacevolissima, con la quale abbiamo sempre collaborato con profitto. Anche da figlio di poliziotto sono particolarmente toccato da questa notizia tremenda”.