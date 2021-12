Il governo pensa a una nuova stretta per arginare Omicron: mascherine all'aperto e più obblighi vaccinali

globalist

18 Dicembre 2021

Preroll

Servono alcuni sacrifici di fronte a questa nuova impennata. Del resto la variante omicron (come già quella inglese e poi quella indiana) sta scombinando tutti i piani,

OutStream Desktop

Top right Mobile

Una cabina di regia a Palazzo Chigi presieduta da Draghi e un Cdm, entrambi previsti il 23 dicembre, all’antivigilia di Natale, per fronteggiare con nuove misure l’avanzata di Omicron in Italia. Il governo lavora alla riduzione dei tempi del Green pass a 5 mesi, l’obbligo delle mascherine all’aperto anche in zona bianca e tamponi nei luoghi affollati. Sul tavolo c’è l’ipotesi sull’estensione dell’obbligo vaccinale ad altre categorie lavorative.

Middle placement Mobile

Cabina di regia

Tutto è legato ai risultati della nuova indagine su Omicron, che arriveranno per lunedì, sottoponendo a sequenziamento un numero di campioni statisticamente significativo raccolti in 24 ore. E dopo tre giorni il report sarà discusso in cabina di regia a Palazzo Chigi. Dopo una valutazione, il governo tirerà le somme in Cdm, mettendo a punto il decreto.



Dynamic 1



La nuova stretta per contenere la diffusione della variante Omicron

Non solo Green pass, obbligo vaccini, tamponi e mascherine. La corsa contro il tempo per arginare il diffondersi delle mutazioni passa anche per un potenziamento del tracciamento, che in Italia sarebbe al di sotto dei minimi fissati in Europa. Per questo il ministero potrebbe chiedere un potenziamento del lavoro degli oltre 70 appositi laboratori nelle varie Regioni, che riversano i dati nella piattaforma per la sorveglianza genomica delle varianti presenti nel Paese. La Regione Emilia-Romagna ha chiesto al Commissario per l’emergenza la disponibilità di 120 militari per il tracciamento.