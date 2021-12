Il Veneto sospende tutti gli interventi chirurgici non necessari: le terapie intensive sono riempite dai No-Vax

globalist

14 Dicembre 2021

Una notizia pessima, che rende ancora più evidenti come sia necessario estirpare il sentimento antiscientifico che sta alla base dei deliri no-vax: il Veneto sospenderà, là dove necessario, tutte le attività chirurgiche che prevedono un successivo ricovero in terapia intensiva.

Lo ha reso noto Luciano Flor, direttore generale della Sanità della Regione Veneto. Con questa iniziativa che riguarda tutti gli ospedali della regione, sono interrotte tutte le attività giornaliere e settimanali di intervento medico.

Le misure del Governo

È in corso intanto il Consiglio dei Ministri per decidere sulla proroga dello stato di emergenza e diversi esponenti del governo starebbero spingendo per estendere l’obbligo di mascherine all’aperto, nel periodo delle festività, a tutto il territorio nazionale. L’ipotesi sarebbe stata avanzata anche in considerazione del fatto che diversi sindaci hanno già introdotto l’obbligo nei loro Comuni.