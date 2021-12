Toti: "Il rischio di passare in zona gialla c'è, ma la situazione sta tenendo"

globalist

7 Dicembre 2021

La situazione non è per nulla paragonabile a quella dello scorso anno. Ma è chiaro che per tutta una serie di motivi i contagi aumentano e nel prossimo mese la situazione potrebbe peggiorare, anche se non di molto.

“Il rischio di passare in zona gialla c’è sempre, dati i numeri. Mi sembra che la situazione stia sostanzialmente tenendo. Mi auguro che il virus, che di solito ha dei cicli che vanno di tre mesi in tre mesi, molli un po’ la presa”.

Così il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, a margine della presentazione della sponsorizzazione sulle maglie di Genoa, Sampdoria e Spezia.

“Oggi abbiamo fatto 15.000 vaccini nella nostra regione, un numero straordinario attivato dal Super green pass, di cui siamo orgogliosi di essere stati i primi promotori- prosegue il governatore- non escludo niente, ma al momento credo che la situazione degli ospedali sia sotto controllo”.