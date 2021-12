Arrestati due stupratori: avevano aggredito due ragazze su un treno e nella stazione di Vedano Olona

globalist

5 Dicembre 2021

Una vergogna che accadano certe cose che sono abiezioni figlie di una sub-cultura che è dura a morire e che contagia – purtroppo – anche tanti giovani,

La Squadra Mobile di Varese e la Polfer ha fermato due uomini in relazione a due episodi di violenza sessuale avvenuti venerdì sera ai danni di due giovani ragazze, a bordo di un treno della linea ferroviaria Milano-Varese e in stazione a Vedano Olona (Varese).

La prima ragazza dopo essere stata aggredita è riuscita a fuggire dal convoglio, mettendosi in salvo. La seconda invece ha subito violenza.

Entrambe le vittime sono state trasportate, in stato di shock, in ospedale per medicazioni e referti. Al vaglio degli inquirenti testimonianze e immagini delle telecamere di videosorveglianza.Le persone fermate sono un italiano e un nordafricano, accusate di aver aggredito le giovani. I due uomini sono stati riconosciuti dai carabinieri nel corso di un intervento per altri fatti all’interno di una casa. Un vicino aveva infatti segnalato rumori e schiamazzi