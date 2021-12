Aumentano in Italia gli occupati: a ottobre 35mila in più, ma sono solo uomini

globalist

2 Dicembre 2021

Il problema dell’occupazione in Italia continua ad affliggere il Paese: il tasso di disoccupazione sale a ottobre al 9,4% per il calo degli inattivi.

A ottobre 2021 gli occupati erano 22 milioni 985mila con un aumento di 35mila unità su settembre e di 390mila unità su ottobre 2020.

Lo rileva l’Istat. Il tasso di occupazione è al 58,6%. Rispetto a gennaio 2021, l’incremento supera i 600 mila occupati ed è dovuto esclusivamente alla ripresa del lavoro dipendente. Rispetto ai livelli pre-pandemia (febbraio 2020) il numero di occupati è inferiore di quasi 200mila unità.

A ottobre l’occupazione cresce di 35mila unità nel complesso su settembre ma l’aumento riguarda solo gli uomini (+36mila). Su base annua oltre due terzi della crescita complessiva degli occupati ha riguardato uomini con 271mila occupati in più sui 390mila complessivi (+118mila le donne). I disoccupati in meno su ottobre 2020 sono 139mila ma solo 22mila sono donne a fronte di 117mila tra gli uomini. In pratica il tasso di disoccupazione su base tendenziale è diminuito di 0,3 punti per gli uomini ed è rimasto invariato per le donne.

Il tasso di disoccupazione sale a ottobre al 9,4% con una crescita di 0,2 punti su settembre e un calo di 0,6 punti su ottobre 2020. Il dato è legato al calo degli inattivi (-79mila su settembre e -425mila su base annua) . Le persone in cerca di lavoro nel mese sono aumentate di 51mila mentre sull’anno sono diminuite di 139mila unità. I disoccupati raggiungono a ottobre quota 2 milioni 373mila unità.