Si torna alle vecchie regole: anche con un solo alunno positivo tutta la classe andrà in Dad

globalist

30 Novembre 2021

Preroll

Arriva una stretta nelle scuole, in Italia, a fronte della nuova variante Omicron: torna la dad in caso di alunno positivo in classe, con una durata di 10 giorni.

OutStream Desktop

Top right Mobile

E’ quanto si legge nell’ultima circolare dei ministeri della Salute e dell’Istruzione. Di fatto, a meno di un mese dall’applicazione del nuovo protocollo, vengono reintrodotte le regole precedenti. La decisione è stata presa visto il forte incremento dei casi di coronavirus proprio nella fascia 12-19 anni.

Middle placement Mobile

Cosa accadeva fino ad oggi

Fino ad oggi se il contagiato in classe era soltanto uno, gli altri alunni venivano subito sottoposti a tampone molecolare o rapido, da rifare poi a distanza di 5 giorni.

Dynamic 1

In quell’arco di tempo, comunque, i ragazzi potevano continuare a seguire le lezioni in presenza. Il ricorso generalizzato alla didattica a distanza era stato così più o meno dimezzato.

La nuova circolare

Adesso, invece, la circolare ministeriale prevede espressamente che “qualora le autorità sanitarie siano impossibilitate ad intervenire tempestivamente, il dirigente scolastico, venuto a conoscenza di un caso confermato nella propria scuola, è autorizzato, in via eccezionale e urgente, a disporre la didattica a distanza per l’intero gruppo”. La Dad durerebbe 10 giorni, come previsto per tutti i contatti stretti.