Dopo la breve pausa anticiclonica, torna la pioggia fino al primo maggio

L'anticiclone sembrava aver messo le tende nel nostro Paese nel fine settimana del 25 aprile con sole, caldo e buon tempo in generale.Ma non sarà così per il prosieguo della settimana e fino al primo maggio.Nei prossimi giorni infatti e almeno fino alla festa dei lavoratori le regioni centro-settentrionali si troveranno nel corridoio di correnti umide e instabili, foriere di fasi perturbate.Il team del sito www.iLMeteo.it informa che nei prossimi giorni una serie di perturbazioni atlantiche, pilotate da un vortice ciclonico presente nei pressi della Penisola Iberica, interesseranno il Nord e alcune regioni del Centro (Toscana, Umbria e Marche in primis).Su queste regioni sono attese precipitazioni anche sotto forma di temporale (inizialmente al Centro) e un calo delle temperature anche di 8-10°C rispetto al weekend appena trascorso.Questa situazione comprometterà il tempo anche per la festa del Primo Maggio quando altri temporali, questa volta con possibili grandinate, colpiranno soprattutto le regioni settentrionali.Situazione ben diversa invece al Sud che protetto dall'anticiclone africano vedrà schizzare le temperature massime fino a superare la soglia dei 30-32°C, soprattutto in Sicilia.Nel dettaglioMartedì 27Al nord: piogge, più diffuse al mattino. Al centro: coperto, ma piogge più importanti nel pomeriggio.Al sud: asciutto, ma con molte nubi, caldo estivo.Mercoledì 28Al nord: cielo molto nuvoloso o a tratti coperto, rare piogge.Al centro: più instabile sugli Appennini e zone limitrofe.Al sud: sole e caldo estivo.Giovedì 29Al nord: nuovo peggioramento con temporali.Al centro: temporali su alta Toscana, piovaschi passeggeri altrove.Al sud: bel tempo e caldo estivo.Giorni successivi ancora instabili al Nord, soleggiati e caldi al Centro-Sud.