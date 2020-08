Record di tamponi: 1.444 nuovi contagiati e un deceduto per Covid

Calano lievemente i contagi da coronavirus in Italia: i nuovi casi da ieri sono 1.444, contro i 1.462 di venerdì. I dati diffusi dal ministero della Salute registrano una sola vittima, per un totale di 35.473 deceduti dall'inizio della pandemia.

Nuovo record dei tamponi, che sfiorano quota 100mila (sono 99.108) in un giorno.

I casi totali salgono così a 266.853, di cui 23.156 persone attualmente positive. I guariti sono 208.224, ben 1.322 in più di venerdì, mentre i pazienti in terapia intensiva salgono di 5 unità a 79, in aumento per il secondo giorno consecutivo. I ricoverati con sintomi calano invece di 10 unità (1.168).

La situazione nelle Regioni In Lombardia sono 289 (di cui 38 debolmente positivi e 9 a seguito di test sierologico) i nuovi positivi. La provincia più colpita è Milano, con 140 casi, di cui 86 a Milano città, seguita da Brescia con 35 e Monza con 27. In Campania i nuovi casi sono 188, di cui 81 sono viaggiatori al rientro dalle vacanze: 51 provenienti dalla Sardegna, 29 dall'estero. Le altre Regioni più colpite sono Lazio (+171), Veneto (+151) ed Emilia-Romagna (+149). In Sardegna l'aumento è di 70 casi.