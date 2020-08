Lopalco: "I casi estivi sono l'innesco per la seconda ondata, come quelli di febbraio"

"Avviare ora una discussione sull'obbligo vaccinale non è prematuro: è una totale perdita di tempo": Pier Luigi Lopalco, epidemiologo e coordinatore della task force regionale della Puglia che si sta occupando della emergenza sanitaria, è lapidario sul dibattito di queste ore: "Se e quando arriverà un vaccino anti- covid 19 disponibile per una vaccinazione di massa, dovremo vedere come funziona, se sarà efficace contro l'infezione o solo nel limitare i danni della malattia. Quanto durerà l'efficacia, quale sarà il suo livello di tollerabilità e in quante dosi dovrà essere somministrato".Per l'esperto parlare ora di obbligatorietà vaccinale vuol dire "discutere sul nulla". Quando e se ci sarà un vaccino "si dovrà decidere su tanti aspetti, non tutti semplici. Se sarà accettato o meno, se la gente farà o meno la fila per ricevere il vaccino, dipenderà in larga parte proprio dalle caratteristiche del vaccino", aggiunge e conclude: "ma si sa, l'Italia è il Paese del tifo, intendo quello sportivo. Se non si formano le tifoserie, non si è contenti. Ecco, io abolirei l'obbligo di tifare"."L'aumento dei casi recenti ha chiaramente un andamento completamente diverso da quello registrato a fine febbraio. Il virus è cambiato? L'estate ci aiuta? Non penso. Penso invece che i casi registrati fra luglio e agosto rappresentino l'innesco di una seconda ondata. Lo stesso innesco che a febbraio, semplicemente, non abbiamo rilevato e che poi ha provocato la grande ondata" continua l'epidemiologo: "I casi che registriamo oggi sono di età più giovane e di gravità mediamente molto più lieve dei casi di febbraio - aggiunge - Sono dunque quei casi che a quel tempo non erano per nulla intercettati dal sistema di sorveglianza. In definitiva, le onde di oggi sono quelle di una mareggiata. Se siamo bravi a contenerle, probabilmente - conclude - non svilupperanno lo tsunami".