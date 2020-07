I dati di oggi: 201 nuovi casi (di cui 98 in Lombardia) e 30 decessi

In Italia ci sono 201 nuovi casi di coronavirus (per un totale che arriva a 240.961) sulla base di 53.243 tamponi effettuati. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 30 decessi (che da inizio emergenza diventano in tutto 34.818). I guariti sono altri 366 per un totale di 191.083. In terapia intensiva restano ricoverati 82 pazienti. Sono i dati forniti dal ministero della Salute.

In Lombardia 98 nuovi casi e 21 decessi - In Lombardia ci sono 98 nuovi casi di coronavirus (di cui 30 a seguito di test sierologici e 36 debolmente positivi) sulla base di 9.440 tamponi effettuati. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 21 decessi (che in totale salgono a 16.671). I ricoverati in terapia intensiva sono stabili a quota 41 mentre quelli non in terapia intensiva sono 241 (-36). I guariti e i dimessi sono arrivati a quota 67.610 (+188).

Nessuno nuovo caso in 6 Regioni - Rispetto al giorno precedente, in Italia i positivi calano di 195 persone (-1,28%), i guariti aumentano di 366 (+0,19%). Dei nuovi casi, oltre ai 98 della Lombardia se ne segnalano 27 in Emilia-Romagna (13,43%) e 20 in Veneto (9,95%). Sono 6 le regioni che non registrano nessun nuovo caso (Puglia, Provincia autonoma di Bolzano, Valle d'Aosta, Calabria, Molise e Basilicata). Mercoledì erano 7.

Ricoverati e malati - In terapia intensiva sono ricoverati 5 pazienti (nessun ricovertao in rianimazione in 11 Regioni) in meno mentre i ricoverati con sintomi sono 963 e le persone in isolamento domiciliare 14.015. I tamponi effettuati sono 5.498.719 (+53.243), su 3.322.447 casi testati (+29.147). Sono 15.060 gli attualmente positivi al coronavirus in Italia, 195 in meno. I guariti e i soggetti dimessi sono invece 191.083, con un incremento rispetto a mercoledì di 366.