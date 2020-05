Ancora buone notizie: solo 300 contagi in tutto il Paese, i morti oggi sono 92

In Italia i nuovi casi di coronavirus sono 300, di cui 148 in Lombardia, mentre si registrano altre 92 vittime (34 in Lombardia, dove sono state confermati gli zero decessi di domenica). Sono invece 1.321 le persone sanzionate nel weekend nell'ambito dei controlli sulle prescrizioni per il contenimento del coronavirus: il picco di trasgressori si è registrato domenica (770). Il ministero dell'Innovazione svela l'app Immuni e la sua impostazione sullo smartphone. Il viceministro alla Salute Sileri boccia il passaporto sanitario: "Idea impraticabile".Sarà vietato a Milano vendere bevande per l'asporto dopo le 19: è quanto ha detto il sindaco Giuseppe Sala, al termine di un incontro in prefettura con il presidente della Regione Attilio Fontana e il prefetto Renato Saccone.Sono 541 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Coronavirus, 12 meno di ieri. Di questi, 196 sono in Lombardia, uno meno di ieri. I malati ricoverati con sintomi sono invece 8.185, con un calo di 428 rispetto a ieri, mentre quelli in isolamento domiciliare sono 46.574, con un calo di 854 rispetto a ieri. Il dato è stato reso noto dalla Protezione civile.