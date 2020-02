Terremoto, forte scossa in Calabria: gente per strada a Rende (Cosenza)

Si è verificata una forte scossa di terremoto in Calabria, poco dopo le 17: l'Igv ha determinato che l'epicentro è nella zona di Cosenza, nel comune di Renze. Le scosse sono state due, la prima di magnitudo 3.4 con epicentro nel Mar Tirreno, la seconda a Rende, con magnitudo 4.4.

Non si hanno notizie di danni a persone o cose, ma la gente è scesa per strada e su twitter l'hashtag #terremoto è diventato subito primo nella classifica dei trendtopic, scalzando le notizie sul Coronavirus nel nord Italia. Centinaia di chiamate ai Vigili del Fuoco e alla protezione civile.