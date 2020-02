L'elemosiniere del Papa in Calabria apre un dormitorio per senza tetto

Papa Francesco è odiato dai fascio-sovrsnisti e anche il suo elemosiniere, padre Corrado, è finito spesso sotto attacco con l’accusa di avere aiutato i poveri. Perché i poveri vanno esibiti solo quando c’è da fare del razzismo (prima gli italiani) e per il resto possono pure schiattare.

Trasferta calabrese per l'Elemosiniere del Papa, Konrad Krajewski, che a Praia a Mare, nel cosentino, ha inaugurato un dormitorio per senza tetto. Si tratta della 'casa di Rut' che disporrà di tredici posti letto.

Il cardinale Krajewski è arrivato nel pomeriggio. Nel bagagliaio della sua auto, fa sapere Vatican news, c’erano anche i viveri destinati alla mensa, già attiva da tempo. Padre Corrado ha portato un rosario speciale donato dal Pontefice.

Don Marco Avenà, 35 anni, parroco della chiesa di Praia a Mare, da sempre a fianco dei più deboli ha detto: “I poveri mi danno coraggio nella mia vocazione – spiega don Marco – stare con loro mi fa toccare con mano la presenza di Cristo. A volte è stato faticoso, non ho dormito per andare a ritrovare chi scappava da qui, per evitare che rientrassero in brutti giri. La carità si fa nel massimo della gratuità perché è capitato che alcuni andassero via senza dire nulla. Questo è il Vangelo. Uno aiuta senza aspettarsi nulla in cambio, la vera ricompensa viene dal Signore, è una benedizione vedere l’impegno di tanti volontari, di famiglie intere che si spendono per gli altri. La carità contagia un po’ tutti e trasforma la mentalità”.