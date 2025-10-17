Ranucci, la solidarietà di Meloni è ironia pura: cita la libertà di informazione dopo querele e assalti a Report

globalist Modifica articolo

17 Ottobre 2025 - 10.07

Il mondo politico ha espresso solidarietà al giornalista Sigfrido Ranucci, la cui auto, insieme a quella della figlia, è stata fatta esplodere nella notte davanti alla sua abitazione di Pomezia. L’episodio, che presenta evidenti tratti intimidatori, ha suscitato sdegno e preoccupazione nel mondo dell’informazione e nelle istituzioni.

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha dichiarato “piena solidarietà” e “la più ferma condanna per il grave atto intimidatorio da lui subito. La libertà e l’indipendenza dell’informazione – si legge in una nota diffusa da Palazzo Chigi – sono valori irrinunciabili delle nostre democrazie, che continueremo a difendere”.

Parole che suonano inevitabilmente ironiche, considerando che proprio la parte politica della premier ha in più occasioni attaccato Ranucci e la redazione di Report, sommergendoli di querele e accuse di parzialità. In questi mesi, infatti, la trasmissione d’inchiesta è stata più volte nel mirino del centrodestra per le sue inchieste scomode su temi di interesse politico e governativo.

Allo stesso tempo, la gestione della Rai da parte dell’attuale governo – soprannominata da molti osservatori “TeleMeloni” – ha progressivamente ridotto gli spazi e la visibilità di Report, con un evidente tentativo di marginalizzare una delle poche voci giornalistiche indipendenti rimaste nel servizio pubblico.

Alla luce di tutto ciò, la “piena solidarietà” espressa da Palazzo Chigi appare più come un esercizio di forma che come una reale presa di posizione in difesa della libertà di stampa.