Minecraft: dopo 15 anni, arriva il manga dedicato al videogioco

18 Maggio 2024 - 19.00 Culture

Sono già passati 15 anni da quando Minecraft ha fatto il suo debutto nel mondo del gaming, conquistando il cuore di milioni di giocatori di tutte le età e diventando uno dei videogiochi più venduti di sempre. Disponibile da novembre, offrirà una dimensione narrativa tutta nuova che promette di affascinare un pubblico vastissimo, a cominciare dai più piccoli.

Scritta e disegnata da Kazuyoshi Seto, è stata serializzata in Giappone da Shogakukan a partire dal 2020 sulla rivista per bambini ‘CoroCoro Comic’. Questa nuova serie manga, totalmente inedita per il pubblico italiano ed espressamente pensata per i più giovani, introduce elementi narrativi che rispecchiano l’inventiva del gioco originale.

Con costruzioni innovative, combattimenti contro creature pericolose e la scoperta di misteriosi segreti, infatti, i protagonisti intraprendono un viaggio che rispecchia l’essenza stessa del gioco: creatività, collaborazione e scoperta continua. Disponibile in Italia da novembre 2024 il manga, dopo il numero di dicembre, avrà una periodicità bimestrale e accompagnerà i lettori in un viaggio nel mondo del videogioco sandbox più amato di sempre.