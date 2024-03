“Dalla strada al palco”, alle 21.20 su Rai 2: ospiti e anticipazioni della puntata di martedì 5 marzo 2024

globalist Modifica articolo

5 Marzo 2024 - 15.48

ATF

Tornano Nek e il mondo degli artisti di strada in “Dalla strada al palco”, in onda martedì 5 marzo alle 21.20 su Rai 2 . Prodotto da Rai – Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Stand by me, il programma rappresenta una vetrina per cantanti, musicisti e artisti di strada, offrendo loro la possibilità di esibirsi e di raccontarsi nella più grande piazza d’Italia, quella televisiva.

Ospiti della terza puntata, nei panni dei “passanti importanti”, Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, che affiancheranno il pubblico in studio nella scelta delle tre performance più belle della serata. Gli artisti selezionati andranno direttamente in finale insieme ai migliori della prima e si sfideranno per aggiudicarsi il premio di miglior artista di strada d’Italia.

I finalisti della scorsa settimana sono stati: il cantante Badisco, nato in un piccolo paese della Puglia – Galatina – e trasferitosi a Milano da giovanissimo, l’artista circense Ylenia Monnola e – direttamente dalla Campania, il cantante Antonino Esposito.

I buskers – accompagnati sul palco dalla band del Maestro Luca Chiaravalli – condivideranno con il pubblico le loro abilità legate ad ogni forma d’arte, dalla musica al canto, dalla danza alla giocoleria, e incanteranno i telespettatori con straordinarie esibizioni all’interno di uno studio che ricrea le atmosfere delle più belle piazze. Ognuno di loro, oltre al proprio talento, porta con sé una storia personale, a volte commovente, altre volte eccentrica o divertente, ma che non manca mai di suscitare curiosità ed emozioni in chi l’ascolta. Tutto questo fa di “Dalla strada al Palco” uno spettacolo autentico e la più grande festa degli artisti di strada in tv.

“Dalla strada al palco” è un’idea originale di Carlo Conti, scritto da Emanuele Giovannini, Leopoldo Siano, Giona Peduzzi, Maria Grazia Giacente, Simona Iannicelli, Andrea Cancellario, Luca Pellegrino. Prodotto da Rai – Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Stand by me, a cura di Daniela Di Mario e, per Stand by me, di Francesco Sturlese. Produttore esecutivo Rai: Roberta Bellagamba. Produttore esecutivo Stand By Me: Claudia Santilio. La regia è di Maurizio Pagnussat.