Che tempo che fa, gli ospiti di Fabio Fazio: ci sono Bono, Vialli, Mancini e...

27 Novembre 2022 - 12.20

Tutti da Fabio Fazio. Bono degli U2, la Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, il CT della Nazionale italiana di calcio Roberto Mancini: sono solo alcuni degli ospiti che su Rai 3 alle 20.00 saranno presenti a «Che Tempo Che Fa» di Fabio Fazio, programma realizzato da Rai Cultura in collaborazione con l’OFFicina, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Massimo Lopez, Tullio Solenghi e Maurizio Ferrini alias la Signora Coriandoli.

Ospite in esclusiva Bono, in occasione dell’uscita della sua prima autobiografia, «Surrender – 40 canzoni, una storia». L’intervista sarà l’occasione anche per uno speciale momento artistico. In trasmissione anche la Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola; il CT della Nazionale italiana di calcio Roberto Mancini e il capo delegazione della Figc Gianluca Vialli, al cinema con il documentario «La Bella Stagione», diretto da Marco Ponti.

E poi Francesco Guccini, tornato col nuovo album «Canzoni da intorto» a 10 anni dall’ultimo, Diego Abatantuono e il Mago Forest, protagonisti con Nino Frassica della nuova commedia natalizia di Francesco Patierno «Improvvisamente Natale»; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; l’economista Tito Boeri e la vicedirettrice de La Stampa Annalisa Cuzzocrea.

Chiude la serata «Che Tempo Che Fa – Il tavolo» con Nino Frassica, Gigi Marzullo, la Signora Coriandoli, Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Ospiti: Francesca Michielin, live con l’ultimo singolo «Occhi grandi grandi»; Vito Dell’Aquila, neo campione mondiale di taekwondo; Francesca Fialdini, presentatrice con Mario Acampa del Junior Eurovision Song Contest in onda l’11 dicembre su Rai1, Simona Ventura, Mara Maionchi e Francesco Paolantoni.