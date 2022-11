Mezz'ora in più su Rai3, gli ospiti di Lucia Annunziata: Bonaccini, prima intervista da candidato alla guida del Pd

globalist Modifica articolo

20 Novembre 2022 - 12.41

Che fare perché torni la pace? La guerra in Ucraina e la ricerca di una soluzione diplomatica dopo il G-20 di Bali; il percorso verso il congresso del Partito Democratico dopo la riunione dell’Assemblea Nazionale di ieri; il governo alla prova della legge di bilancio e della gestione dei flussi migratori. Questi i temi al centro della puntata di «Mezz’ora in più» e «Mezz’ora in più/ Il mondo che verrà» in onda oggi, domenica 20 novembre, a partire dalle 14,30 su Rai3.

Ospiti di Lucia Annunziata, il presidente di Fincantieri Claudio Graziano, il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, l’ex magistrato e presidente onorario della onlus ResQ Gherardo Colombo, Giovanni Bianconi del Corriere della Sera, il direttore di Limes Lucio Caracciolo, la corrispondente dell’Huffpost da Bruxelles Angela Mauro.