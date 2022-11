TikTok, ecco la nuova mania: il filtro AI che stravolge le immagini

globalist Modifica articolo

9 Novembre 2022 - 18.56

TikTok è l’indiscusso trend setter per le mode dei social media in questi giorni. Il sito ha generato una sfilza di follie virali nel corso degli anni: dalle “tavole di burro” commestibili ai balli popolari e altro ancora.

Vari filtri hanno anche preso d’assalto l’app, incluso il filtro dello schermo verde AI che ha conquistato la community di TikTok solo pochi mesi fa. In sostanza, gli utenti hanno la possibilità di digitare una serie di messaggi di testo e un’intelligenza artificiale può creare un’immagine originale basata su quelle parole.

Ora, gli utenti stanno utilizzando la tecnologia AI per modificare le loro foto… ma alcuni sono preoccupati che questa tendenza possa ritorcersi contro.

Che cos’è il filtro artistico AI di TikTok?



Le persone possono utilizzare il filtro “AI Art” di TikTok per creare una versione pesantemente modificata di qualsiasi immagine che scelgono. Mentre a volte è possibile dire quale fosse l’immagine originale, di solito tutti i dettagli riconoscibili vengono cancellati, producendo un dipinto fantastico che non assomiglia per niente all’immagine iniziale.

Naturalmente, alcuni TikToker utilizzano questo strumento per caricare foto “piccanti” di se stessi che sono completamente oscurate dal filtro AI, generando così un nuovo tipo di tendenza sull’app.

Puoi rivoltare il filtro artistico AI di TikTok?

Tuttavia, alcuni sono preoccupati che altri utenti possano invertire il filtro AI per vedere cose che non dovrebbero, ma alcuni dicono di non preoccuparsi di questo: altri utenti non possono prendere il tuo video e invertire il filtro, ma secondo Distractify, potrebbe comunque non essere sicuro per le persone scattare le proprie foto attraverso lo strumento artistico AI.

Secondo il sito, quando gli utenti caricano le loro foto attraverso il filtro, le “caricano su un server da qualche parte dove potrebbero essere violate”.

Questo è solo l’ultimo filtro a suscitare preoccupazione su TikTok dopo che un filtro “naso adunco” ha catturato il contraccolpo degli utenti quando i creatori lo hanno utilizzato come “rafforzatore di fiducia”.