Troppo pure per i russi! Sospeso l'anchorman di Russia Today: suggeriva di bruciare i bimbi e stuprare donne ucraine

24 Ottobre 2022 - 14.10

Dopo aver suggerito in diritta tv di annegare o bruciare i bambini ucraini e aver giustificato gli stupri da parte dei soldati russi nei confronti delle donne ucraine, il conduttore ha aggiunto che l’Ucraina non dovrebbe esistere e che gli ucraini che resistono alla Russia dovrebbero essere fucilati.

A denunciare le dichiarazioni di Anton Krasovsky è giunto il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba, che ha chiesto ai governi di bandire l’emittente russa, pubblicando sui social un estratto della trasmissione. Kuleba afferma che quella dell’anchorman è “un incitamento al genocidio” che “non ha nulla a che fare con la libertà di parola”.

La tv russa RT (ex Russia Today) ha poi sospeso l’anchorman Anton Krasovsky in seguito alle sue dichiarazioni. Krasovsky, aveva fatto notare Kuleba ritwittando un post del Russian media monitor, suggerisce di “annegare o bruciare bambini ucraini, fa commenti orribili sugli stupri dei soldati russi, dice che l’Ucraina non dovrebbe esistere e che gli ucraini che resistono alla Russia dovrebbero essere fucilati”. “Per ora sto interrompendo la nostra collaborazione…”, ha scritto Simonyan: “La dichiarazione di Anton Krasovsky è selvaggia e disgustosa. Forse Anton spiegherà quale follia temporanea ha causato” queste parole.