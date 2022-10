'Che Tempo Che Fa' di Fabio Fazio torna su Rai 3: anticipazioni e ospiti

globalist Modifica articolo

8 Ottobre 2022 - 22.53

«Che Tempo Che Fa» di Fabio Fazio, programma realizzato da Rai Cultura in collaborazione con l’OFFicina, torna con la ventesima edizione da domenica 9 ottobre su Rai3, dalle ore 20.00, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Maurizio Ferrini alias la Signora Coriandoli, Massimo Lopez e Tullio Solenghi.

Ospiti della prima puntata, il segretario del PD Enrico Letta, l’economista Tito Boeri, il climatologo Luca Mercalli, il virologo Roberto Burioni, il direttore de La Stampa Massimo Giannini, la vicedirettrice del Corriere della Sera Fiorenza Sarzanini e Michele Serra.

E ancora: Marco Mengoni, live con «Tutti i miei ricordi», primo estratto del nuovo album «Materia (Pelle)», e protagonista di un nuovo tour già sold out in numerose città italiane, che ripercorre 13 anni di carriera in cui ha conquistato 64 dischi di platino e oltre 1,6 miliardi di stream; Bebe Vio alla vigilia dell’evento benefico WEmbrace Sport che a Milano vedrà coinvolti atleti olimpici e paralimpici d’Italia e di tutto il mondo per raccogliere fondi per l’associazione Art4sport.

A chiudere la serata, «Che Tempo Che Fa – Il tavolo» con Nino Frassica, Gigi Marzullo, la Signora Coriandoli, Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Ospiti Mara Maionchi, Francesco Paolantoni, Mago Forest e il fuoriclasse del nuoto italiano Thomas Ceccon, vincitore di due Medaglie d’Oro e un Bronzo agli ultimi Mondiali di Budapest, dove ha realizzato il nuovo Record del Mondo nei 100 metri dorso. Torna al tavolo anche Marco Mengoni.

Dal suo esordio, il 13 settembre 2003, «Che Tempo Che Fa» si è affermato nel corso delle sue oltre 1.200 puntate come il programma in prima serata più popolare e acclamato dalla critica in Italia, riconosciuto e apprezzato anche all’estero. Il programma, diventato il talk show della Rai per antonomasia, ha visto Fabio Fazio nel corso di questi due decenni intervistare oltre 4.000 ospiti, eccellenze in Italia e nel mondo, grandi protagonisti del nostro tempo – tra cui la storica conversazione con Sua Santità Papa Francesco, per la prima volta in un talk show, e quella al 44 Presidente degli Stati Uniti Barack Obama – oltre a personalità d’eccezione del mondo dello spettacolo, dello sport e dell’arte, come la celebre intervista a Lady Gaga.

Una formula di successo che si è consolidata negli anni registrando ottimi ascolti – programma più visto di Rai3 nell’ultima stagione con un ascolto medio di 2.7 milioni di spettatori e oltre l’11% di share – che ha toccato il record storico con la puntata del 6 febbraio 2022 quando l’intervista a Sua Santità Papa Francesco è stata seguita da oltre 8 milioni di spettatori, pari al 30% della platea televisiva italiana, con un picco d’ascolto di 8.688.135 spettatori pari a uno share del 32,35%.

Un seguito confermato anche sul web: «Che Tempo Che Fa» diventa nella stagione 2020-2021 il programma più social della tv italiana, confermando il primato anche nel periodo estivo, con quasi 10 milioni di interazioni e oltre 17 milioni di visualizzazioni solo su Facebook.

«Che Tempo Che Fa» è realizzato da Rai Cultura in collaborazione con l’OFFicina ed è scritto da: Gianluca Brullo, Fabio Fazio, Walter Fontana, Arnaldo Greco, Piero Guerrera, Veronica Oliva e Edoardo Segantini con la consulenza di Stefano Faure, Giacomo Freri, Giacomo Papi e Antonietta Zaccaro. La regia è di Cristiano D’Alisera. Scenografia di Marco Calzavara. Produttore esecutivo Rai Luisa Pistacchio. Coordinamento editoriale Felice Cappa. Produttore esecutivo L’OFFicina Marcello Mereu. Responsabile Casting Monica Tellini.