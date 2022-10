Paola Barale svela la sua vita sentimentale e non solo... "Il divertimento non manca"

globalist Modifica articolo

6 Ottobre 2022 - 16.06

Paola Barale è una delle nuove concorrenti di “Ballando con le Stelle”. La 55enne showgirl ha rilasciato un’intervista al settimanale F, svelando dettagli piccanti sulla sua attuale situazione sentimentale. Paola Barale, infatti, è single da circa 7 anni e nonostante questo, non sembra mancarle il divertimento.

“Il sesso non manca. Come dice Eva Robin’s: in attesa di quello giusto – che però non cerco – mi diverto con quelli sbagliati. Mi sono accorta che la vita da single è meravigliosa. Semmai il problema è che più stai da sola, più ti abitui a starci”.