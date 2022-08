"Report" stasera alle 21.20 su Rai 3: le anticipazioni della puntata

globalist

8 Agosto 2022 - 12.41

Andrà in onda stasera alle 21.20 su Rai 3 Report, il programma di Sigfrido Ranucci che porta all’attenzione del pubblico nuovi scandali e inchieste che spesso non conosciamo. La puntata di stasera è la replica di quella trasmessa lo scorso 25 ottobre 2021, già disponibile quindi in streaming su RaiPlay e nella pagina del programma.

Diversi i servizi della puntata che hanno toccato temi importanti, come Il Caso Astrazeneca e il disastro comunicativo che ha condizionato la campagna vaccinale; il segreto e l’intervista con lo 007 che incontrò Renzi; i mille tir che attraversano piccoli comuni montani di Cuneo.

Il caso Astrazeneca – La puntata di Report di stasera lunedì 8 agosto 2022 è la riproposizione di quella del 25 ottobre 2021 quindi i servizi sono tutti disponibili in streaming. Tra i servizi troviamo “Il Caso Astrazeneca” di Claudia di Pasquale, in cui si affronta il caso del vaccino scelto dall’Italia per la vaccinazione anti-Covid ma poi travolto dai cambiamenti nelle raccomandazioni per la somministrazione. Un caso di cattiva gestione della comunicazione che ha messo in difficoltà la campagna di vaccinazione.

Altri servizi di Report:

In L’acqua Cheta che rovina i ponti Chiara De Luca racconta una storia della Bassa Valle Stura in provincia di Cuneo, ogni giorno attraversata da circa 1000 tir che passano per arrivare alla Fonti di Vinadio dell’acqua Sant’Anna.

L’Uso del segreto di Giorgio Mottola ha visto Report tornare sull’incontro nell’autogrill di Fiano Romano di Matteo Renzi con uno 007 durante la crisi del primo governo Conte.

Infine La Banda dei Miracoli di Daniele Autieri parla del caso dell’Unitalsi la più importante associazione cattolica che da oltre un secolo organizza i viaggi dei malati nel Santuario francese. Il 4 ottobre 4 persone sono state rinviate a giudizio e una quinta è stata condannata con accuse di riciclaggio e appropriazione indebita.