"Come ho reimpiantato un dente da un milione di dollari" - Il dentista italiano chiamato in soccorso da Post Malone

20 Luglio 2022 - 15.05

“Non ho capito perché Post Malone stava a Roma senza dire nulla”. Questo uno dei primi commenti del passaggio romano, a giugno, di Post Malone, star americana della musica, rapper, rockstar dell’hip hop, come lui preferisce definirsi. Il suo, un successo mondiale. A disegnarne l’identikit bastano i suoi 22 milioni di fallower, gli 80milioni di album venduti, fan in ogni angolo del mondo. Nel 2018 il suo “Stoney” è arrivato a superare l’inarrivabile “Thriller”di Micheal Jackson. Personaggio poliedrico, Malone, pseudonimo di Austin Richard Post, nel campo musicale fa davvero tutto. Nella casa in Nevada ha un bunker per ripararsi dalle catastrofi e da un eventuale allarme nucleare.

Particolarmente curiosi del passaggio romano, i suoi fan italiani, delusi e inconsolabili per quel concerto annullato nella capitale. Perché Post Malone era a Roma ce lo racconta Emanuele Cicero, Malone a Roma è venuto apposta per incontrare lui. “E’ giugno, sono ad un convegno medico al Nord quando squilla il telefono. A chiamarmi è l’agente di Post Malone. Mi dice: “A Post è caduto uno dei due diamanti incastonati tra i denti. Dagli Stati Uniti ci hanno detto che solo lei può rimettere a posto il prezioso dente… Ci dica quando possiamo volare a Roma”.

In quel momento, Post Malone era in tournée in Europa. “Presto fatto – racconta Emanuele Cicero – fissiamo un appuntamento, io faccio rapidamente rientro a Roma, Malone vola in Italia per raggiungere la mia clinica”. Lo studio dentistico di Emanuele Cicero è in piazza Euclide. “E’ il 26 giugno,all’ora fissata per l’appuntamento, dalla finestra vedo arrivare una carovana di vespe, in sella alla prima c’è lui, Malone. Trenta minuti di intervento, ed ecco Malone col diamante nuovamente a posto”. Il rapper di diamanti in bocca ne ha due. Un milione di dollari più un milione fanno due milioni di dollari.. Denti modellati da Thomas Connelly, dal dentista estetico Naoki Hayashi e da Isaac Bokhoor di Angel City Jewelers. Connelly ha raccontato a Rolling Stone di aver incontrato il rapper al Madison Square Garden, quando Malone disse che stava cercando di sistemare alcuni denti.

Questo il racconto dell’impianto, per il reimpianto la storia prosegue a Roma, con Malone che cerca Emanuele Cicero che Da Roma, a Londra e saltando negli Stati Uniti – dove si è specializzato ed ha insegnato, a Boston – è considerato un numero uno in tema di protesi. Una di quelle volte nelle quali la ricerca delle eccellenze approda in Italia anziché in lidi lontani da noi.

“In America, a Londra e qui a Roma – dice Emanuele Cicero . non mi era mai capitato qualcosa di simile. In fatto di protesi nella mia carriera medica e universitaria ho fatto tanto, mi mancava questa esperienza, e l’ho fatta con una star come Malone. E’ stato bello, anche un momento divertente nello studio, per me e la mia equipe”.