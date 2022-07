Su Facebook si potranno usare cinque profili collegati

redazione

19 Luglio 2022

In risposta alla concorrenza e all’utenza, Meta ha iniziato una fase sperimentale che permetterà di poter creare in totale cinque profili per ogni utente. Secondo TechCrunch, si potranno scegliere anche nomi di fantasia per interagire in maniera differente con la piattaforma e creare contenuti personalizzati in base alle singole necessità.

L’obiettivo dovrebbe essere quello di poter lasciare un profilo esclusivamente per il lavoro, un altro per gli amici oppure uno per seguire influencer e personaggi famosi. Secondo un portavoce dell’azienda fondata da Zuckerberg “per aiutare gli iscritti a personalizzare la propria esperienza in base a interessi e relazioni, stiamo testando un modo per consentire di avere più di un profilo legato a un singolo account Facebook”.

L’utente potrà cambiare profilo in maniera semplice cliccando sulla propria immagine profilo in alto a destra. Ovviamente, tutti i profili saranno soggetti alle politiche di Facebook e sarà vietato utilizzare nomi e immagini di persone terze o personaggi pubblici. Se un singolo account violerà le regole le conseguenze ricadranno anche sugli altri (con limitazioni temporali o ban). Gli utenti dovranno usare la loro vera identità online, a differenza delle concorrenti tiktok, twitter, e la stessa Instagram (che fa parte di Meta).

Negli ultimi mesi l’azienda ha visto calare in maniera consistente i propri profitti, tanto che lo stesso fondatore ha annunciato ai propri dipendenti di prepararsi ad eventuali tagli al personale e aumento del lavoro individuale.