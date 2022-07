Palio di Siena: dove vedere la Carriera in televisione e in streaming

globalist

2 Luglio 2022 - 16.45

Palio di Siena, il ritorno: oggi, sabato 2 luglio 2022, si corre il Palio di Siena in onore della Madonna di Provenzano, il cui drappellone, che andrà alla Contrada vincitrice, è stato realizzato da Emma Sergeant.

L’evento più atteso dell’anno torna dopo lo stop legato alla pandemia e in città l’attesa e tanta, tantissima. Ricordiamo che sono due i Palii che si corrono ogni anno: il primo il 2 luglio, in onore della Madonna di Provenzano, il secondo il 16 agosto in onore della Madonna dell’Assunta, e sono dieci – sulle diciassette complessive – le Contrade che corrono ogni Palio. Dove vedere il Palio di Siena del 2 luglio 2022 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Quest’anno sarà La7 a mostrare in diretta la tradizionale gara nella città toscana. Finora era stata la Rai a trasmettere la diretta del Palio di Siena. L’offerta di La7 però è stata di 540 mila, circa 67 mila euro a Palio, quasi il doppio di quanto offriva la Rai.

L’ultima esperienza con un tv privata fu nel 1995, quando per un solo anno i diritti furono acquisiti da Mediaset. “Per il Palio del 2 luglio partiremo con la diretta alle ore 17. Poi cercheremo di capire i meccanismi migliori”, ha detto il vicedirettore di La7 Gianluca Foschi.

“L’unicità di Siena e del Palio – ha commentato il sindaco di Siena Luigi De Mossi – è storia e la storia, senza presunzione, siamo noi. Per questo è giusto che ci sia, nel mondo dei media, la necessaria attenzione e perfino dedizione a questo straordinario esempio di civiltà, senz’altro unico al mondo”. La diretta del 2 luglio inizierà a partire dalle ore 17,30.