Kim Kardashian ha danneggiato il vestito di Marylin Monroe: in rete scoppia la polemica

globalist

14 Giugno 2022 - 15.18

Preroll

Kim Kardashian ha rovinato l’ iconico vestito indossato da Marilyn Monroe per cantare ‘Happy Birthday’ al presidente americano J. F. Kennedy al Madison Square Garden nel 1962. La nota influencer e imprenditrice, lo ha indossato all’ultimo Met Gala, a maggio.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Lo scrive Diet Prada, l’account di Instagram più temuto nel mondo della moda, che riprende l’allarme lanciato dal collezionista Scott Fortner, il quale ha visionato l’abito, tornato in esposizione al Museo Ripley’s Believe or Not! a Orlando, in Florida.

Middle placement Mobile

“Bisognava fare di più per proteggere un’icona culturale”, ha denunciato Fortner puntando il dito contro il Ripley che aveva prestato l’abito alla star dei reality, che aveva dovuto perdere diversi chili per riuscire a indossarlo. Le foto pubblicate dal collezionista mostrano sottili cedimenti del tessuto lungo la chiusura posteriore e danni agli strass che decorano tutto il vestito.

Dynamic 1

Il museo si è difeso negando i danni, ma la notizia ha scatenato un coro di critiche in rete alla Kardashian tanto che Fortner ha dovuto precisare che la sua indignazione non era rivolta alla celebrity.

Il prestito dell’abito aveva da subito creato forti polemiche: Kardashian ha dovuto convincere il Ripley – che lo ha acquistato nel 2016 per ben 4,81 milioni di dollari contro i 1.200 dollari circa originari – con la promessa di perdere peso.

Dynamic 2

“Conservato in un caveau, al buio, a una temperatura fissa di 20 gradi e con il 40-50% di umidità – si legge su Vogue – l’abito multimilionario è stato raramente separato dal suo manichino rivestito di mussola e tanto meno indossato da qualcuno che non fosse la Monroe”.