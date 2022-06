Mezz'ora in più: da Lucia Annunziata si parla di Ucraina e non solo: anticipazioni e ospiti

globalist

12 Giugno 2022 - 14.00

La guerra in Ucraina e le ricadute sull’economia e sulle opinioni pubbliche occidentali, in particolare italiana. Questi i temi al centro della puntata di «Mezz’ora in più» e «Mezz’ora in più/Il mondo che verrà» in onda oggi,

domenica 12 giugno, a partire dalle 14,30 su Rai 3. Ospiti di Lucia Annunziata, l’ambasciatore italiano presso la Nato Francesco Talò, lo storico ed editorialista del Corriere della Sera Paolo Mieli, il fondatore de Il Fatto Quotidiano Antonio Padellaro, il direttore de La Stampa Massimo Giannini, il direttore de La Verità Maurizio Belpietro.

Inoltre Padre Enzo Fortunato, il premio Nobel per l’economia Edmund Phelps, i corrispondenti Rai Marco Clementi (Pechino), Giovanna Botteri (Parigi), Rino Pellino (Berlino), Lucia Goracci (New York) e Marc Innaro (Mosca).