Chili, la famosa piattaforma di streaming accetta pagamenti in criptovalute

globalist

7 Giugno 2022 - 10.27

Preroll

Tutti conoscono Chili, una delle piattaforme di streaming maggiormente conosciute in tutto il mondo. Ebbene, per tutti coloro che sono soliti comprare criptovalute e tengono d’occhio tutte le novità di questo universo digitale, arriva una notizia particolarmente interessante. Ovvero, Chili ha deciso di inserire le valute digitali ai diversi sistemi di pagamento che vengono accettati sul portale.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Cosa cambia sulla piattaforma di Chili

Middle placement Mobile

Il noto portale italiano in cui si possono comprare e guardare film e serie tv in streaming, ha preso un’importante decisione per stare al passo con i tempi. Si tratta, infatti, dell’integrazione al supporto delle valute digitali. Queste ultime sono state inserite tra i metodi di pagamento che si possono usare sul portale.

Dynamic 1

La comunicazione ufficiale in tal senso è arrivata nel corso dell’evento Blockchain Week Rome, a cui ha preso parte anche Changpeng Zhao “CZ”, ovvero il fondatore e Ceo di Binance. Si tratta del più importante e famoso evento in Italia mai organizzato a tema blockchain e valute digitali, che si è svolto nella capitale dal 24 fino al 28 maggio scorsi. Una novità particolarmente interessante, che Chili può ora offrire ai suoi utenti per merito di una collaborazione che è stata stretta con Coinbar, ovvero un exchange di criptovalute.

Un record in tutta Europa per Chili

Dynamic 2

Quindi, d’ora in avanti, gli utenti che utilizzano abitualmente la piattaforma potranno provvedere all’acquisto, così come al noleggio di ogni tipo di contenuto, a partire dai film fino ad arrivare alle serie tv, effettuando i pagamenti anche in Bitcoin, Tether, DigitalBits e Ripple.

Per chi non lo sapesse, questa piattaforma italiana offre ai suoi utenti un valido e completo servizio di streaming senza abbonamento. Quindi, c’è l’opportunità di ammirare e godersi tantissimi contenuti differenti, compresi Blu-Ray e DVD su ogni tipo di device, a partire da smartphone, smart tv, computer e così via. I vari titoli presenti sulla piattaforma si possono acquistare o anche molto più semplice noleggiare.

Dynamic 3

Questa piattaforma è stata creata in Italia e, al giorno d’oggi, risulta attiva anche in altre nazioni, come ad esempio in Polonia, Austria, Inghilterra e Germania. Ottimi i risultati raggiunti, con oltre 5 milioni di utenti che si sono registrati al portale. A testimoniare il successo che è stato raggiunto, anche il fatto che tra i vari azionisti della società troviamo dei colossi del calibro di Viacom, Sony Pictures, Paramount, Warner Bros e Disney.

Ebbene, Chili ha ora stabilito un nuovo record. Infatti, si tratta del primo portale OTT, ovvero denominato over-the-top, in tutto il Vecchio Continente che ha scelto di accettare e integrare il supporto ai pagamenti effettuati mediante criptovalute. L’annuncio ufficiale è arrivato direttamente dal Ceo, nonché fondatore, della società, ovvero Giorgio Tacchia.

Dynamic 4

Una decisione che deriva anche dall’intenzione di non rimanere passivi di fronte alla rivoluzione tecnologica legata al web 3.0, ma di diventarne parte attiva e interessata. Come è stato messo perfettamente in evidenza da parte di Tacchia, non ci sono ancora evidenze che portino a pensare come il Web 3.0 possa affermarsi come un nuovo paradigma per tutta la società in cui viviamo, ma si tratta di un trend che non si può trattare in maniera superficiale.

Di conseguenza, Chili ha deciso di essere parte integrante di questo periodo innovativo. L’obiettivo è quello di trovare un nuovo e più ampio punto di incontro con la propria clientela, in modo particolare anche in riferimento ai clienti di stampo business. Stesso discorso in riferimento agli investitori che hanno la volontà di effettuare pagamenti proprio con le criptovalute che, al giorno d’oggi, sono diventate un sistema sempre più diffuso in tutto il mondo.