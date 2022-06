Lilli Gruber ha il covid ed è sintomatica: Floris spiega i motivi del nuovo forfait a Otto e Mezzo

globalist

2 Giugno 2022 - 21.18

Maledetto Covid e, purtroppo, con una conduttrice anche sintomatica.

Lilli Gruber sostituita. No, non in modo permanente. Accendendo il televisore su La7, mercoledì 1 giugno i telespettatori sono rimasti sorpresi: al posto della conduttrice hanno trovato Giovanni Floris.

A spiegare quanto accaduto è lo stesso volto di DiMartedì: “Benvenuti a Otto e Mezzo, sono qui temporaneamente ma non abusivamente perché Lilli ha avuto un contatto con una persona positiva e sta aspettando l’esito del tampone”.

Poi non solo la Gruber è risultata positiva al Covid, ma è anche sintomatica.