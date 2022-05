Che Tempo Che Fa: questa sera ospiti di Fabio Fazio Tom Hanks, Austin Butler e Stefano Pioli

globalist

29 Maggio 2022 - 15.07

Si chiude la stagione «Che Tempo Che Fa» di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback. Nell’ultimo appuntamento in onda domenica 29 maggio dalle 20.00 su Rai3, sarà presente tutto il cast.

Tra gli ospiti della puntata, in esclusiva, il due volte Premio Oscar Tom Hanks e Austin Butler, protagonisti del nuovo film di Baz Luhrmann «Elvis», presentato fuori concorso al Settantacinquesimo Festival di Cannes e in uscita nelle sale italiane il 22 giugno.

Nel biopic, Austin Butler interpreta il Re del rock’n’ roll Elvis Presley e Tom Hanks il suo manager, il Colonnello Tom Parker. ll film esplora la vita e la musica della leggenda del rock nell’arco di oltre vent’anni, dall’ascesa alla fama mondiale, attraverso il complicato rapporto con il suo enigmatico manager, sullo sfondo di un panorama culturale in evoluzione e della perdita dell’innocenza in America.

Tom Hanks, attore, produttore e regista, nella sua straordinaria carriera lunga oltre 40 anni ha vinto due Oscar come Attore Protagonista, nel 1994 per «Philadelphia» e nel 1995 per «Forrest Gump», su un totale di 6 candidature. Ha inoltre vinto cinque Golden Globe, di cui uno alla carriera nel 2020, due Screen Actors Guild Award, cinque Emmy e un Orso d’argento al Festival di Berlino. Austin Butler ha esordito nello spettacolo nel 2005 a soli 12 anni e ha recitato in diverse serie e film per ragazzi, fino al ruolo da protagonista in «The Shannara Chronicles» (2016); nel 2018 è a fianco di Denzel Washington nello spettacolo di Broadway «The Iceman Cometh», mentre nel 2019 ha recitato in «C’era una volta… a Hollywood» di Quentin Tarantino e in «I morti non muoiono» di Jim Jarmusch.

In studio anche l’allenatore del Milan Stefano Pioli, che ha portato la società rossonera a vincere lo scudetto numero 19, a undici anni di distanza dall’ultimo. Pioli è stato eletto anche miglior allenatore della Serie A 2021/22. Con una media punti di 1,98 a partita, è inoltre il secondo miglior allenatore della storia del Milan dagli anni Sessanta in poi, dietro solo a Fabio Capello.

E ancora, Pierfrancesco Favino, protagonista di «Nostalgia», nuovo film di Mario Martone in concorso al Settantacinquesimo Festival di Cannes e ora al cinema; Elodie, live con l’ultimo singolo «Bagno a mezzanotte», già in vetta alle classifiche radio e certificato disco d’oro, i cui ricavati supportano i progetti di Save the Children in Ucraina e nei Paesi confinanti.

Tra gli altri ospiti: i genitori di Giulio Regeni, Paola Deffendi e Claudio Regeni; Corrado Augias, in onda su Rai3 con «La gioia della musica»; Roberto Burioni; Michele Serra; Tito Boeri; il direttore de La Stampa Massimo Giannini, la corrispondente Rai dagli Stati Uniti Lucia Goracci; l’inviato Rai in Ucraina Ilario Piagnerelli.

A chiudere la serata, il cast del programma si ritrova a Che Tempo Che Fa – Il tavolo, che torna per il gran finale di stagione con Massimo Lopez e Tullio Solenghi, Nino Frassica, Gigi Marzullo, Orietta Berti, Mago Forest. Ospiti: Enrico Brignano; Cristiano Malgioglio; Lello Arena; Francesco Paolantoni; Maurizio Ferrini.