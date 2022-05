"Quarta Repubblica" stasera alle 21.20 su Rete 4: ospiti la viceministra degli Esteri ucraina e Matteo Renzi

globalist

23 Maggio 2022 - 10.48

Quarta Repubblica torna Lunedì 23 maggio, alle 21.20 su Rete 4. Il programma d’informazione di Nicola Porro farà un punto sulle trattative in corso tra Russa e Ucraina per porre fine al conflitto. Si parlerà anche dei Referendum sulla giustizia, promossi dalla Lega, che si voteranno il 12 giugno. E naturalmente si parlerà del vaiolo delle scimmie.

Come da comunicato stampa, stasera: “La viceministra degli Esteri dell’Ucraina Emine Dzhaparova, sarà in studio per parlare del conflitto. Il punto sulle trattative dopo tre mesi di guerra, il destino dei prigionieri; le armi da combattimento e gli attacchi hacker saranno i temi di primo piano in una puntata che si occuperà anche dei referendum sulla giustizia del 12 giugno e dei casi di vaiolo delle scimmie registrati in Italia.

Tra gli ospiti, il leader di Italia Viva Matteo Renzi, i deputati di Forza Italia Valentino Valentini e Matilde Siracusano e del M5S Vittoria Baldino, il direttore di Malattie Infettive all’ospedale San Martino di Genova Matteo Bassetti, il procuratore generale militare presso la corte militare di appello di Roma e uno dei maggiori esperti di crimini nazifascisti Marco De Paolis. Come ogni settimana, il punto di vista di Vittorio Sgarbi e di Gene Gnocchi.”