"Propaganda Live": chi è Lady Blackbird, la cantante jazz ospite di Diego Bianchi

20 Maggio 2022 - 14.54

Lady Blackbird è una cantante e musicista jazz-soul americana, con evidenti ispirazioni come Tina Turner o Billie Holiday. È diventata nota al grande pubblico con l’emozionante interpretazione del brano “Blackbird” di Nina Simone. Il suo disco di debutto, “Black acid soul”, ha portato un nuovo approccio al jazz cantato, una vera perla per chi è appassionato di musica black.

“Essere nel leggendario Studio B al Sunset Sound con la mia band e il mio produttore Chris Seefried – ha dichiarato Lady Blackbird – è stato un momento rivoluzionario per me come artista: mi ha aiutato a trovare un nuovo modo per esprimere chi sono e ha segnato la mia rinascita come Lady Blackbird”.

Questo un estratto della sua Bio, tratto dal sito ufficiale della musicista.

All’inizio dell’adolescenza, Lady Blackbird viaggiava da e per Nashville. Fu scritturata da un’etichetta cristiana, ma l’unica musica che ne derivò fu un lavoro con il gruppo rock/rap Dc Talk. Dopo la loro separazione, ha lavorato con l’ex membro Tobymac, comparendo nei suoi primi quattro album da solista e andando in tour insieme.

“Mi resi conto che l’intero mondo cristiano, in cui i miei genitori cercavano di inserirmi, era così dannatamente lontano da ciò che ero. Non volevo fare musica cristiana, non credevo a nulla di quello che facevano e ho abbandonato il tour”.