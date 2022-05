Che Tempo Che Fa, Rafa Nadal ospite di Fabio Fazio domenica 8 maggio dalle 20

globalist

7 Maggio 2022 - 11.33

Rafael Nadal sarà ospite in esclusiva a Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio domenica 8 maggio su Rai 3 dalle 20. Il campione spagnolo, che questa settimana è tornato in campo nel Mutua Madrid Open, ha conquistato nello scorso gennaio gli Australian Open contro il russo Daniil Medvedev, il 21esimo torneo del Grande Slam della sua carriera, nuovo record assoluto per il tennis maschile.

Nella sua carriera ha conquistato 13 Roland Garros (dove detiene il record di 105 partite vinte), 4 US Open, 2 Wimbledon e 2 Australian Open, vincendo in totale 91 tornei in singolare e 11 in doppio, oltre a essersi aggiudicato 2 medaglie d’oro alle Olimpiadi e 5 Coppe Davis.

Nadal è stato numero 1 del ranking mondiale per ben 209 settimane, la prima volta nel 2008 e l’ultima nel 2020 ed è l’unico tennista della storia ad aver raggiunto la posizione nº 1 del ranking ATP nel corso di tre decenni diversi. Nel 2008, insieme alla madre Ana María Parera, ha fondato l’associazione benefica Rafa Nadal Foundation, che ha come scopo l’integrazione e lo sviluppo dei bambini e dei giovani in Spagna e in India attraverso lo sport e l’educazione.