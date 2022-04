Detto Fatto, Bianca Guaccero torna in onda domani: il perché dell'assenza

globalist

Un mistero svelato in due giorni: Pasquetta 2022 ha dato vita in tv ad un mistero legato alla conduzione di Bianca Guaccero al timone di Detto Fatto. Il varietà del pomeriggio di casa Rai, all’appuntamento tv previsto nel giorno del Lunedì dell’angelo, ha infatti visto la conduttrice segnare una defezione in trasmissione, come ripreso dal beninformato Tv blog. A farsi portavoce dell’assenza di Bianca in studio – in puntata- era stato Jonatha Kashanian, co-conduttore del format di casa Rai, che ha così informato i telespettatori della defezione della timoniera: “Ve lo diciamo subito, per motivi personali oggi Bianca non è con noi ma faremo di tutto, noi della cricca con anche Benedicta Boccoli, per tenervi compagnia.”.

Poi il mistero è stato svelato: Bianca Guaccero in un breve messaggio pubblicato tra le sue storie di Instagram, ha fatto chiarezza sulla questione: “Ragazzi, buongiorno! Tutto ok, tranquilli. Sono stata assente per motivi personali e anche perché sono contatto diretto con positivo. Ma domani ci sarò, per fortuna credo di averla svangata” – ha raccontato. È dunque ancora una volta l’ombra del Covid ad aver messo a rischio lo show di Rai2, ma a quanto pare il peggio è già alle spalle. Stando alle sue previsioni, la Guaccero dovrebbe tornare in onda nella puntata di domani, mercoledì 20 aprile.