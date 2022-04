Amici di Maria, le anticipazioni del serale: chi verrà eliminato e gli ospiti di sabato 9 aprile

globalist

9 Aprile 2022 - 16.17

Questa sera alle 21.15 in diretta su Canale 5 la quarta puntata del serale di Amici di Maria De Filippi. Sui social, come spesso accade, già si stanno inseguendo le varie anticipazioni sulla puntata registrata.

Leggendo gli spoiler, la prima a essere eliminata sarà Aisha, la cantante del team di Lorella Cuccarini. Per quanto riguarda il ballottaggio finale, toccherebbe a Crytical e Nunzio sfidarsi per guadagnarsi un posto per le prossime puntate.

Spazio anche per i tanti ospiti della serata: il più atteso è Sangiovanni, che lo scorso anno si è classificato al secondo posto proprio nello show condotto da Maria de Filippi e che oggi è già un cantante di successo. Il secondo ospite sarà Nino Frassica, che in passato aveva già partecipato al programma e che tornerà a intrattenere il pubblico con la gag di Amici Senior.