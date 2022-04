Google analytics, il down continua: che sta accadendo al sistema di statistiche?

globalist

8 Aprile 2022 - 21.56

Siamo al sesto giorno ma Google Analytics continua a funzionare a tratti, cone molte interruzioni.

Infatti da diversi giorni Google Analytics è down. Il sistema di statistiche fornito da Google, che consente di analizzare i visitatori di un sito web, da almeno sei giorni non riesce più a fornire dati attendibili in tempo reale sul numero di persone presenti su un determinato media o sito, sul numero della pagine aperte “live” sul portale e su altri elementi preziosi che servono a orientare l’attività editoriale o di marketing di una determinata impresa.

Google Analytics è il servizio di statistiche più usato nel web e in questi giorni sono numerose le segnalazioni che lamentano il mancato funzionamento del sistema anche in riferimento ai dati sul traffico a medio termine, quindi non solo in tempo reale. Numeri che evidenziano una forte discrepanza tra il dato totale degli utenti presenti sul sito e quelli “live” su ogni singolo articolo.

Al momento dal gruppo di Mountain View non è arrivata nessuna comunicazione ufficiale. Ma tanti utenti sono rimasti senza indicazioni.