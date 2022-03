Oleg Paniuta: "Putin non si fermerà, questa è la terza guerra mondiale"

globalist

20 Marzo 2022 - 17.40

Oggi l’Ucraina sta sulla prima linea della terza guerra mondiale, stiamo contrastando la Russia che ha deciso di cambiare la storia e ha deciso di cancellare tutte le regole, che non vede il dolore e la sofferenza sulla nostra terra ma solo il desiderio di prevaricare”. Lo ha detto il giornalista e conduttore di Ukraina24 Oleg Paniuta, in diretta con ‘Che Tempo che fa’.

”Questa è la terza guerra mondiale, se non è arrivata alla Francia, all’Italia e alla Spagna è solo perché l’Ucraina si sta difendendo con ogni mezzo e sta combattendo per il proprio territorio – ha aggiunto – Per fortuna voi non avete sentito ancora tutti gli orrori di questa guerra però dovete rendervi conto che Putin non si fermerà con l’Ucraina, lui vuol far rinascere l’impero. Venti anni fa ha parlato di questo, il problema è che noi non abbiamo ascoltato le sue parole”.

Chi è Oleg Paniuta



Oleg Paniuta, ospite di Fabio Fazio, è giornalista ucraino e conduttore di punta dell’emittente Ukraina24. Dal 2013 è il presentatore della trasmissione di informazione e approfondimento Events of the Week. Ukraine24 è uno dei canali televisivi nazionali accorpati in un’unica emittente nazionale dall’ultimo decreto di Volodymyr Zelensky.

Oleg Paniuta, nato nel 1970 a Dzhankoy, in Crimea, è un giornalista e conduttore molto noto in Ucraina. È uno dei presentatori di punta dell’emittente Ukraina24, dove dal 2013 conduce la trasmissione di informazione e approfondimento Events of the Week.

La sua prima apparizione televisiva nel 1989, a soli 19 anni. Si laurea alla facoltà di giornalismo dell’Università nazionale Taras Shevchenko di Kiev. Presenta il suo primo programma nel 1990, in una tv locale di Sinferopoli. Lavora poi nel settore dell’informazione per il canale privato Megapol.

In seguito ha lavorato per molte emittenti nazionali, rivestendo il ruolo di autore, redattore e conduttore di notiziari. Nel 2017 presenta l’ottava edizione dell’Odessa International Film Festival, al fianco dell’attrice e giornalista Yanina Sokolova.



Nel 2022 Ukraine24 è uno dei canali nazionali riuniti in un’unica emittente da Volodymyr Zelensky, per garantire “una politica d’informazione unificata”. Nel decreto non è specificato quando la misura entrerà in vigore né il ruolo che i presentatori come Paniuta ricopriranno.

Paniuta è stato uno dei protagonisti dell’edizione ucraina de Il cantante mascherato.