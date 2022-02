Cos’è la SEO e come applicarla a un ecommerce

globalist

22 Febbraio 2022 - 17.22

Preroll

L’acronimo di Search Engine Optimization ha una definizione abbastanza intuitiva per chi mastica un po’ di inglese: è l’ottimizzazione per i motori di ricerca. Ma come si spiega in poche parole? Si tratta di una serie di attività volte a rendere un sito web più “appetibile” agli occhi di Google & co., ma anche a quelli degli utenti.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Insomma, fare SEO è importante perché permette a un sito web di emergere dal mare magnum delle informazioni presenti su un motore di ricerca. Per farlo deve essere: ben organizzato, utile e autorevole.

Middle placement Mobile

La SEO per ecommerce

Dynamic 1

In modo particolare la SEO per ecommerce permette a uno shop online di differenziarsi dai competitor, convincere i motori di ricerca della propria affidabilità e attrarre i clienti giusti. Come si ottiene tutto questo? Prima di tutto, con una presa di coscienza di quanto sia importante, oggi, fare affari sul web.

Soprattutto nell’attuale atmosfera pandemica, sempre più utenti si affidano al web per acquistare prodotti di ogni tipo, o anche solo per informarsi su di essi. Per questo il tuo negozio digitale deve essere ricco di informazioni utili e pertinenti, deve dare un’immediata sensazione di affidabilità e deve essere semplice da navigare.

Dynamic 2

SEO per ecommerce: il copywriting

Quando pensi a uno shop online, l’immagine che ti viene in mente è quella di pagine e pagine di prodotti, corredate da foto e dettagli di ognuno di essi. Ma perché l’utente dovrebbe acquistare esattamente da te e non da un altro negozio simile?

Dynamic 3

Con il SEO copywriting per ecommerce, fornisci agli utenti delle informazioni molto più dettagliate e utili di una semplice scheda prodotto. Un’accurata keyword research intercetta gli intenti di ricerca più usati dai potenziali clienti e un copywriter (o un’intera agenzia) provvede a realizzare contenuti che rispondano in maniera pertinente.

Questo può significare migliorare, ottimizzare o creare da zero schede prodotto e pagine di categoria. Oppure realizzare un’area blog/magazine in cui rispondere alle ricerche informative sui tuoi prodotti o servizi. In questa maniera puoi raggiungere due obiettivi fondamentali:

Dynamic 4

farti trovare dagli utenti che si trovano in diverse fasi del funnel; convincerli della tua preparazione in materia e spingerli all’acquisto.

L’architettura SEO per ecommerce

Torniamo per un attimo all’immagine dello shop online con decine, centinaia di prodotti. Come si articola la struttura del tuo ecommerce? Se fosse un negozio fisico, i clienti riuscirebbero a muoversi senza difficoltà tra gli scaffali e a trovare il prodotto che stanno cercando?

Dynamic 5

Se la risposta è no, hai bisogno di ottimizzare l’architettura SEO del tuo ecommerce. Categorie definite, magari etichettate con parole chiave ad alto traffico; un catalogo ordinato e sempre aggiornato; una corrispondenza tra keyword e URL delle pagine perfettamente ottimizzata: ecco quello che faranno per te SEO specialist esperti.

Il loro lavoro consiste nel rendere le pagine del tuo sito web facilmente rintracciabili sia dai motori di ricerca che dagli utenti che hanno bisogno di uno specifico servizio o prodotto.

L’autorevolezza e l’affidabilità

Acquisteresti un prodotto, soprattutto se molto costoso e prezioso, in un negozio privo di insegna, disordinato e dall’aspetto poco raccomandabile? Probabilmente no, e lo stesso vale per i clienti che comprano online.

La SEO per ecommerce si pone, tra gli altri, l’obiettivo di dare autorevolezza e affidabilità al tuo brand. La prima si raggiunge con una strategia di digital PR ben congegnata, la seconda applicando attività di brand reputation che coinvolgono l’aspetto del tuo ecommerce, il suo tono di voce, la sua riconoscibilità tra i competitor.

Affinché gli utenti decidano di fidarsi di te, anche una buona social media strategy e campagne mirate a pagamento potrebbero influire sulla tua immagine. Quello che conta è che gli utenti capiscano che sei un esperto del settore.

Chi si occupa di SEO per ecommerce?

Ci sono professionisti e agenzie che offrono servizi SEO per ecommerce a tutto tondo, comprese le strategie per migliorare la tua brand reputation e, in alcuni casi, anche i progetti dedicati ai social network e all’adv.

Scegli con cura le persone a cui affidare il tuo ecommerce: è come dar loro le chiavi del tuo negozio. Assicurati che siano affidabili, competenti ed empatici verso il tuo progetto e i tuoi obiettivi di business.