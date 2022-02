Su internet in totale sicurezza: dalle password alla biometria

globalist

11 Febbraio 2022 - 14.10

Al giorno d’oggi sono sempre di più le attività che vengono effettuate parzialmente o completamente online: quanto ci si può fidare davvero della sicurezza digitale? Quali accortezze è bene prendere quando si interagisce con attività ed e-commerce online? In questo articolo vi mostreremo quali misure mettere in campo per navigare su Internet in tutta sicurezza, evitando le minacce più comuni che rischiamo di incontrare quotidianamente.

Fonte: Unsplash.com

Sicurezza online: dalle password all’autenticazione a due fattori

Tanto per cominciare dalle attività più comuni che è possibile effettuare online, per essere sicuri di agire in maniera prudente senza lasciare scoperti i propri dati personali o finanziari, è importante, per non dire fondamentale, assicurarsi di utilizzare per i propri indirizzi email (di recupero e non) e per i propri account online password sempre differenti tra loro. Se possibile sarebbe meglio scegliere password difficili da indovinare, basate su codici alfanumerici e contenenti lettere maiuscole e minuscole, numeri e i segni di punteggiatura ammessi, come suggerito nell’approfondimento di ZeroUnoWeb.

Questa prima misura consente di proteggere i propri accessi e di “rendere le cose più difficili” per eventuali hacker e virus. Con il tempo l’attenzione alla protezione dell’utente è aumentata notevolmente: basti pensare al fatto che la maggior parte dei servizi pubblici, ma anche delle piattaforme dedicate ai social media, oggi prevede l’autenticazione a due fattori. Questa permette di poter entrare nel proprio account o nelle proprie aree riservate esclusivamente una volta che la propria identità è confermata con due metodi di identificazione diversi tra loro. Ad esempio, ciò può avvenire inserendo una password sul proprio computer e ricevendo, pochi istanti dopo sul proprio cellulare, un codice da inserire per confermare la propria identità.

A questo proposito, una delle innovazioni più interessanti è l’implementazione della biometria per l’autenticazione a due fattori. Come spiegato nell’articolo di ExpressVPN sui dati biometrici e sul loro utilizzo, infatti, la biometria (ossia l’utilizzo di impronte digitali, iride e altre caratteristiche fisiche uniche per compiere azioni online) è un fattore che contribuisce ad aumentare notevolmente la propria sicurezza online, soprattutto se usata in concomitanza con altri metodi di identificazione digitale.

Pagamenti digitali: utili alleati per la sicurezza online

Oltre alla sicurezza dei propri account, comunque, vanno considerate anche tutte quelle attività che è possibile svolgere online e che comprendono l’utilizzo di metodi di pagamento collegati ai propri conti di debito o di credito. Per ovviare al rischio di clonazione o a quello di appropriamento indebito dei propri dati da parte di malintenzionati, molte persone scelgono di ricorrere a metodi pagamento digitali, come i portafogli elettronici.

Fonte: Unsplash.com

Come elencato nell’articolo del Corriere, i metodi per pagare online sono sempre più numerosi e rendono possibili diverse funzionalità un tempo inimmaginabili come la rateizzazione online. Grazie a PayPal, ad esempio, è possibile pagare presso la quasi totalità degli e-commerce semplicemente inserendo l’indirizzo email collegato al proprio account e la rispettiva password. Esistono poi mentre servizi come Scalapay o Klarna che permettono di pagare in più rate, tutto in maniera completamente digitale.

La fiducia nell’innovazione tecnologica è fondamentale e l’utilizzo della biometria sta migliorando considerevolmente l’esperienza digitale degli utenti. La sicurezza nel compiere vari tipi di attività su internet è poi anche garantita da protezioni agli acquisti, spesso offerte dalle aziende che operano online, oltre che da una più attenta e sollecita assistenza alla clientela, a volte disponibile anche 24 ore su 24.