Anche Vespa è d'accordo sui no vax: "Non dar loro troppo spazio in tv"

10 Dicembre 2021

La questione dei no vax ha travolto in pieno l’informazione, con due fazioni che si contrappongono ormai da quando è stato dato il via libera ai vaccini, ma ora ad essere interpellati sono gli stessi giornalisti che dibattono con i loro ospiti.

“Non sono per dare uno spazio eccessivo ai no vax, ne ho ospitati in studio i quali hanno confessato di aver paura. A confronto con degli scienziati, però, è stato un dibattito abbastanza pacato.

Quando in passato ho ospitato un medico il quale si è permesso di dire alcune cose senza alcun fondamento scientifico, ho troncato la trasmissione: non possiamo creare confusione nella gente”. Lo ha detto Bruno Vespa, ospite questa mattina in Giletti 102.5 con Massimo Giletti, Luigi Santarelli e Stefania Iodice.

“Un conto – ha aggiunto il conduttore di ‘Porta a Porta’ – è cercare di capire perché la gente ha paura e spiegarglielo, un conto è dare spazio a teorie che non hanno un minimo di fondamento e che hanno l’unico risultato di creare confusione.

Il 90% delle persone che entrano in terapia intensiva è di non vaccinati, perciò bisogna proteggere anche le persone dalle false informazioni”.