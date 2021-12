A cosa serve la SEO per ecommerce?

globalist

10 Dicembre 2021

La Search Engine Optimization viene ormai considerata fondamentale per ogni tipo di attività sul web. Si tratta infatti della disciplina che permette di scalare posizioni sui motori di ricerca sulla base della pertinenza rispetto alle chiavi di ricerca dell’utente; all’autorevolezza del brand; alla rilevanza del sito web.

Cosa comporta, però, applicare le stesse strategie a un business di online shop? In questo caso le pratiche messe in campo saranno leggermente diverse, il volume delle pagine da ottimizzare più ampio e la concorrenza dei competitor più agguerrita. Una consulenza SEO per ecommerce è ciò che serve per affrontare sfide così complesse.

Le caratteristiche degli ecommerce

I siti web di vendita si differenziano da quelli che offrono servizi perché l’architettura SEO è molto più complessa. Si parla, spesso, di decine di categorie merceologiche, di centinaia di pagine prodotto e di una concorrenza spietata da parte dei colossi del settore.

Allora cosa dovrebbe fare il proprietario di un online shop per migliorare il proprio posizionamento? Prima di tutto, richiedere una consulenza SEO per ecommerce, durante la quale la SEO specialist possa comprendere le peculiarità del business e intuire quali strategie sarebbero più adatte.

Chi lavora sul web, infatti, sa bene che nulla può essere deciso senza un’accurata analisi preliminare. Qualsiasi intervento SEO va messo in atto solo dopo una Tech Audit, una SEO Audit e una lunga chiacchierata con il cliente.

Cosa fa la consulente SEO per ecommerce?

Questa figura professionale si occupa di analizzare tutte le criticità dell’attuale sito ecommerce dal punto di vista tecnico, dell’esperienza utente e dei contenuti. Dopo aver parlato a lungo con il cliente e aver effettuato un preventivo dei lavori da svolgere, la consulenza SEO per ecommerce potrebbe proseguire con le seguenti attività.

Risoluzione dei problemi tecnici su link rotti o collegamenti scorretti. Riscrittura dell’architettura del sito sulla base di keyword ad alto traffico relative ai prodotti. Ottimizzazione di metadati in homepage e nelle pagine di servizio. Creazione di pagine apposite per incontrare gli intenti di ricerca degli utenti. Realizzazione di una grafica più snella che migliori l’esperienza di navigazione. Creazione di una sezione blog con contenuti testuali che intercettino gli intenti di ricerca informativi. Implementazione di tool di monitoraggio delle visite e delle conversioni. Avvio di eventuali campagne pubblicitarie sui motori di ricerca. Pulizia dei backlink e realizzazione di una strategia di link building. Miglioramento della brand awareness e del posizionamento del sito web.

Ovviamente non sempre tutte queste azioni sono necessarie. Una volta trovato l’accordo tra il consulente SEO per ecommerce e il proprietario di quest’ultimo, si possono avviare le migliori strategie mirate per attrarre un maggior numero di utenti in target e ottenere maggiori conversioni. Il che vuol dire più vendite per lo shop online.

Si può fare SEO per ecommerce senza un professionista?

Come molti consulenti SEO amano dire, dipende. Se l’obiettivo è quello di migliorare il posizionamento del proprio brand e aumentare le conversioni, è sempre meglio affidarsi a chi elabora queste strategie per mestiere.

Un buon consulente SEO per ecommerce, infatti, sarà affiancato da un team variegato e avrà la possibilità di realizzare tutte le operazioni necessarie nel minor tempo possibile e ottenendo migliori risultati. Quella della SEO è una disciplina complessa che mette in campo numerose professionalità, e quando si applica agli ecommerce diventa ancora più complicata.

Per avere una buona SEO sul tuo ecommerce dovresti rivolgerti a:

web developer;

analisti;

copywriter;

SEO specialist;

digital pr;

esperti in link building;

business developer.

Senza parlare delle eventuali altre professionalità legate alla grafica, alla brand awareness e ai social media.

Richiedere una consulenza SEO per ecommerce ti permetterà invece di trovare direttamente un professionista o un team di professionisti preparati in ogni ambito della crescita digitale. Il che vuol dire risparmiare tempo, denaro e risorse.