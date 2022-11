Lo studio: agli integratori più diffusi aumentano il rischio di cancro

globalist Modifica articolo

18 Novembre 2022

Una nuova ricerca suggerisce che un popolare integratore vitaminico anti-invecchiamento potrebbe aumentare il rischio di ammalarsi di cancro. Il nicotimamide riboside (NR) è una forma di vitamina B3 che dà alcuni benefici per la salute, tra cui la riduzione dei livelli di colesterolo e di pressione sanguigna. Ma una nuova ricerca rivela che potrebbe aumentare il rischio di alcune malattie gravi come il cancro.

Impatto multiplo

In uno studio condotto sui topi, un team internazionale di ricercatori ha scoperto che alti livelli di NR potrebbero aumentare il rischio di sviluppare un cancro al seno triplo negativo. Peggio ancora, potrebbe causare la diffusione del cancro al cervello, una situazione che potrebbe essere fatale in quanto non esistono ancora opzioni terapeutiche praticabili.

Ha dichiarato Elena Goun, autrice principale: “Alcune persone li assumono [vitamine e integratori] perché presumono automaticamente che le vitamine e gli integratori abbiano solo benefici per la salute, ma si sa molto poco su come funzionano realmente”

Sono in corso numerosi studi clinici sull’uomo in cui l’NR viene utilizzato per mitigare gli effetti collaterali della terapia antitumorale nei pazienti. I ricercatori hanno utilizzato questa tecnologia sui topi per analizzare i livelli di NR nelle cellule tumorali e il suo impatto sulla salute.

Implicazioni

Secondo le stime del Daily Mail, i britannici spendono 430 milioni di sterline all’anno in pillole di vitamine o minerali e circa 20 milioni di persone assumono una qualche forma di integratore ogni giorno. Alcuni studi hanno dimostrato che, contrariamente a quanto dichiarato sulle confezioni, molti degli integratori più diffusi non producono cambiamenti evidenti nella salute.

Il dottor Goun, professore associato di chimica presso l’Università del Missouri, ha dichiarato che i risultati dello studio sottolineano l’importanza di effettuare indagini accurate sui potenziali effetti collaterali di integratori come NR prima del loro utilizzo in persone che possono avere diversi tipi di condizioni di salute.