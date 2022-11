Covid, De Luca contro il governo: "Con quale credibilità vogliono sensibilizzare al vaccino?"

globalist Modifica articolo

18 Novembre 2022 - 17.42

Lui è stato uno dei più decisi sostenitori della linea della massima cautela durante la fase peggiore del Covid e non ha certamente apprezzato le aperture al mondo no-vax e negazjonista fatte dall’estrema destra reazionaria al governo.

“Abbiamo ascoltato la dichiarazione del ministro della Salute, che ci ha comunicato che nei prossimi giorni farà partire una grande campagna di sensibilizzazione relativa al vaccino Covid e antinfluenzale. Vorrei dire con spirito cristiano all’attuale ministro della Salute: caro ministro, ma con quale credibilità e quale faccia noi andiamo a rilanciare oggi una campagna di vaccinazione contro il Covid e contro l’influenza dopo aver riportato al lavoro i medici No vax?”.

Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, nel corso della diretta Facebook del venerdì.

“Quella decisione di riammettere i No vax, che non ha riportato alcun beneficio al personale sanitario, è stata una decisione irresponsabile. In ogni caso – ha rivelato il governatore – ho già fatto la quarta dose insieme con il vaccino antinfluenzale, braccio sinistro e braccio destro contemporaneamente. Invito, quindi, i miei concittadini a dare retta alla Regione Campania invece delle fesserie che, come sempre vengono raccontate dal ministero della Salute, come è capitato prima e come capita ancora oggi”, ha concluso De Luca.