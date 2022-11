Chi è Maddalena Loy, la no-vax che ha spesso pontificato a Cartabianca (ma non solo)

globalist Modifica articolo

1 Novembre 2022 - 20.56

Una no-vax che ha avuto il suo momento di notorità grazie alle generose ospitate in tv, quando nei mesi peggiori del covid nel nome dell’Auditel scienza e anti-scienza hanno avuto una incredibile par condicio. Ora con l’arrivo al governo degli amici di no-vax e negazionisti è ricicciata.

Maddalena Loy è una web journalist, che ha lavorato per Il Foglio, la Rai e L’Unità, di cui è stata capo del sito. La giornalista è nota per le sue posizioni No Vax e No Green Pass e si è battuta contro l’uso della didattica a distanza. Fa da coordinatrice per la Rete nazionale scuole in presenza, una rete di gruppi e comitati che sostengono la “libertà vaccinale” e il ritorno delle scuole aperte di ogni ordine e grado.

Ospite quasi fissa a Cartabianca, Maddalena Loy si è distinta anche per avere una vocazione a interrompere gli interlocutori quando parlavano.

Tant’è che l’inferttivoloto Massimo Galli una volta ha reagito: “Il cinismo… Adesso lei sta zitta! E mi lascia parlare, vivaddio. Quello che lei sta facendo è un comportamento inaccettabile. Siamo in un dibattito, a quanto pare, anche se forse non era il caso di, allora per favore lei si tace un momento e fa finire un ragionamento. Questa è maleducazione, tra l’altro”.

Maddalena Loy ha avuto anche uno scontro con Bruno Vespa: Nel corso di una discussione con Vespa, la giornalista no-vax lo ha interrotto: “Il tampone da quanto tempo è che non lo fa? Lei ha la presunzione di pensare di essere al riparo dal contagio, cosa che non è”. A quel punto anche Bruno Vespa ha perso la pazienza, rispondendo a tono: “Sono più al riparo che io ho fatto tre dosi rispetto a lei che non ne ha fatta nemmeno una. Spero arriverà la norma che non le permetterà di andare più al cinema, al ristorante, al teatro e allo stadio”.