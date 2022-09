Covid-19, Biden è sicuro: "La pandemia è finita, nessuno indossa più la mascherina"

globalist

19 Settembre 2022 - 15.22

Joe Biden è sicuro: “La pandemia è finita”. Nel corso di un’intervista concessa all’emittente televisiva Cbs News, il presidente americano si è sbilanciato sulla fine dell’emergenza Covid. “Con il Covid abbiamo ancora un problema. Dobbiamo lavorarci ancora molto, ma la pandemia è finita – ha dichiarato – Se notate, nessuno più indossa la mascherina. Tutti sembrano stare piuttosto bene, e anche io penso che le cose stiano cambiando”. La stampa Usa, però, frena ricordando che le autorità sanitarie statunitensi segnalano ancora una media di circa 400 decessi attribuiti al Covid-19 ogni giorno.

Secondo il bilancio ufficiale, più di un milione di cittadini statunitensi ha perso la vita a causa della pandemia dall’inizio del 2020. La propagazione a livello globale di varianti più contagiose ma meno letali del virus sembra però aver vanificato ogni sforzo di debellare completamente il Covid-19: l’amministrazione del presidente Biden si è concentrata sulla promozione delle vaccinazioni e sulla maggiore disponibilità di farmaci antivirali.



Il presidente aveva già sostenuto in passato, da ultimo durante il discorso per il Giorno dell’indipendenza il 4 luglio dello scorso anno, che il Paese aveva superato la fase acuta della pandemia. In quell’occasione, Biden aveva proclamato “l’indipendenza dal virus”, ma nelle settimane successive la variante Delta aveva ‘ costretto la Casa Bianca a tornare sui suoi passi.