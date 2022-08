Covid, lo studio conferma: "Con gli antinfiammatori i ricoveri scendono del 90%"

globalist

26 Agosto 2022 - 15.54

Preroll

Con le cure preventive a base di antinfiammatori, i ricoveri per Covid diminuiscono del 90%. Lo conferma uno studio pubblicato su Lancet. Secondo un ampio lavoro pubblicato oggi su “Lancet infectious diseases”, dal titolo “La casa come nuova frontiera per il trattamento di Covid-19: il caso degli antinfiammatori“, condotto dall`Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri e dall`Asst Papa Giovanni XXIII di Bergamo e rilanciato dal Corriere della Sera, la terapia a base di antinfiammatori (in particolare non steroidei, i Fans), avviata all`inizio dei sintomi da Covid, riduce il rischio di ospedalizzazione dell`85-90%.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Lo studio ha analizzato l`efficacia dei Fans nel trattamento delle forme lievi e moderate di Covid che non richiedono il ricovero: accessi al pronto soccorso e ospedalizzazioni scendono dell`80% (dato accorpato), le sole ospedalizzazioni dell`85-90%, il tempo di risoluzione dei sintomi si accorcia dell`80% e la necessità di supplementazione di ossigeno del 100%.

Middle placement Mobile

“Se i contagi dovessero tornare a salire, la terapia precoce con antinfiammatori ù sostengono gli studiosi ù potrebbe scongiurare la pressione eccessiva sugli ospedali”.