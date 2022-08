Scoperto un pianeta coperto d'acqua che ruota intorno a due stelle: è a 100 anni luce dalla Terra

globalist

25 Agosto 2022 - 15.13

Un pianeta poco più grande della Terra, interamente coperto d’acqua e che gira intorno a due stelle, è stato scoperto a 100 anni luce da noi. Denominato TOI-1452b, è stato scoperto da un gruppo di ricerca internazionale guidato Charles Cadieux, studente di dottorato dell’università di Montre’al, in Canada, e descritto sulla rivista The Astronomical Journal. Il nuovo pianeta è stato identificato per la prima volta grazie al telescopio spaziale Tess ideato proprio per scansionare la nostra galassia per ricercate pianeti extrasolari.

Una volta individuato, il nuovo oggetto è stato analizzato in dettaglio da un nuovo potente strumento istallato sull’Osservatorio di Mont-Megantic in Canada che ha permesso di scoprirne le interessanti caratteristiche. È stato possibile appurare così che TOI-1452b orbita attorno a un sistema di stelle binarie più piccole del Sole e che distano tra loro appena 97 unità astronomiche, poco più del doppio della distanza tra Sole e Plutone.

Il pianeta invece risulta il 70% più grande della Terra e sarebbe interamente ricoperto da un enorme oceano d’acqua allo stato liquido. I dati indicano la presenza di un nucleo solido, mentre l’acqua rappresenterebbe ben il 20% della sua massa (sulla Terra è appena l’1%). Nuovi dettagli di questo nuovo e interessante pianeta potranno essere rilevati a breve grazie alle osservazioni con il telescopio spaziale James Webb pienamente operativo da pochi mesi