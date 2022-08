Caldo africano, con il nuovo anticiclone tornano anche i 40 gradi su tutta Italia

globalist

2 Agosto 2022 - 10.58

Ritorna l’alta pressione africana che con sé porta la quinta ondata di calore di questa estate che già di suo ha toccato temperature ben oltre la media stagionale. L’Italia sarà dunque stretta nuovamente nella morsa della canicola, in espansione verso il Mediterraneo centrale e la regione alpina.

I prossimi giorni saranno dunque roventi, con le temperature che non raggiungeranno i valori estremi della precedente ondata ma che comunque potrebbero toccare i 37-38 gradi. Le regioni più calde saranno inizialmente quelle occidentali, mentre il picco della calura è atteso venerdì 5 agosto al Nord, tra sabato 6 e domenica 7 al Centro-Sud: a seguire, per la prossima settimana, si conferma una leggera attenuazione del caldo africano.

Purtroppo permarrà lo stato di emergenza idrica, fatta accezione di una veloce fase temporalesca che proprio in queste ore toccherà le regioni di Nordest e di una tendenza a un’accentuazione dell’instabilità atmosferica sulle aree alpine e prealpine verso la parte finale della settimana, quando non è da escludere un possibile coinvolgimento delle vicine pianure.

Le previsioni meteo di martedì 2 agosto – In mattinata il tempo sarà a tratti instabile sulla Lombardia orientale e sulle regioni di Nordest, con alcuni temporali che si esauriranno col passar delle ore. Qualche annuvolamento in transito sulle regioni centrali. Da metà giornata sviluppo di nuvolosità cumuliforme attorno alle aree montuose, con qualche isolato e breve temporale nel settore delle Alpi orientali e dell’Appennino centro-settentrionale. Per il resto tempo generalmente soleggiato.

Le temperature massime saranno comprese per lo più tra 30 e 36 gradi, con punte di 37-38 sul versante tirrenico e zone interne insulari. Venti in prevalenza deboli e a regime di brezza, localmente moderati da nord su Puglia, Canale d’Otranto e mar Ionio.

Le previsioni meteo di martedì 3 agosto – Il tempo sarà soleggiato e stabile in gran parte d’Italia. Gli unici annuvolamenti di rilievo interesseranno di pomeriggio le aree montuose, con la possibilità di occasionali e brevi temporali di calore sulle Alpi occidentali del Piemonte.

Le temperature massime rimarranno stazionarie o in lieve aumento. Le aree più calde saranno per il momento ancora quelle tirreniche e le Isole dove si potranno toccare i 37-38 gradi. Venti deboli ovunque, salvo temporanei rinforzi di brezza specie lungo i litorali. Mari calmi o poco mossi, localmente ancora un po’ mossi il Canale d’Otranto e lo Ionio.